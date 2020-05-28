Окупанти тричі зривали «тишу», під Кримським працювали міномети



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Бойовики обстрілювали укріплення Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів Ілюстративне фото

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед військових внаслідок ворожих обстрілів немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню… Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У штабі ООС наголосили, що українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

Як повідомлялось, російська пропагандистка визнала, що РФ відправляє на Донбас «алкашів і аморальних виродків».