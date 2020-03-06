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    Штаб ООС спростував фейк про повернення військових на ділянку розведення біля Петрівського

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    Штаб ООС спростував фейк про повернення військових на ділянку розведення біля Петрівського

    Усі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях у повній готовності до будь-яких дій противника, підкреслили у штабі

    Інформація, поширена російськими пропагандистськими ЗМІ, про нібито повернення українських підрозділів на ділянку розведення у районі Богданівка-Петрівське не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

    «У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з Кремля, спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів №3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника», - зазначається у повідомленні.

    У пресцентрі нагадали, що 5 березня спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ у районі населеного пункту Вікторівка.

    «Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення», - повідомляють у штабі.

    Командування Об’єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально та критично ставитися до інформації, яку розповсюджують пропагандистські мас-медіа країни-агресора.

    Як повідомлялось, російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї. 

    Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

    За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів. 
    Нагадаємо, вчора бойовики атакували українські позиції із забороненої зброї.
    Раніше розвідка повідомила, що РФ зігнала до українського кордону 90 тисяч військових.
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    розвідка окупанти Павло Клімкін Донбас Міноборони обстріл СЦКК Операція Об’єднаних сил
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