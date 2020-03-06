Штаб ООС спростував фейк про повернення військових на ділянку розведення біля Петрівського



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Усі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях у повній готовності до будь-яких дій противника, підкреслили у штабі

Інформація, поширена російськими пропагандистськими ЗМІ, про нібито повернення українських підрозділів на ділянку розведення у районі Богданівка-Петрівське не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

«У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з Кремля, спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів №3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника», - зазначається у повідомленні.

У пресцентрі нагадали, що 5 березня спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ у районі населеного пункту Вікторівка.

«Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення», - повідомляють у штабі.

Командування Об’єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально та критично ставитися до інформації, яку розповсюджують пропагандистські мас-медіа країни-агресора.

Як повідомлялось, російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.

Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.