Організаторку незаконного «референдуму» 2014 року притягнули до відповідальності



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11 травня 2014 року пройшов псевдореферендум про суверенітет «Луганської народної республіки»

Жінка виконувала функції «члена виборчої комісії» на «референдумі»

Оперативні співробітники Луганського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил викрили громадянку України за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Так, оперативники встановили, що жителька Станично-Луганського району Луганської області була організатором так званого «референдуму про державну самостійність «Луганської народної республіки».

Жінка виконувала функції «члена виборчої комісії» на «референдумі», зокрема здійснювала облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом голосування.

За зібраною прикордонниками доказовою базою стосовно громадянки правоохоронні органи провели відповідні слідчі дії та передали справу до суду.

26 травня 2020 року суд визнав дану особу винною у вчинені кримінального правопорушення за ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України».

Враховуючи щиросердне каяття та активне сприяння розкриттю злочину, суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.