Британська розвідка назвала суттєву проблему армії РФ

Деякі підрозділи в РФ вважаються «ненадійними»

Через небажання називати повномасштабну агресію проти України війною, в РФ виникли проблеми з комплектуванням військ. Про це повідомляє міноборони Британії.

«15 серпня українські канали соціальних мереж поширили відео, на якому видно, як елементи військового підрозділу самопроголошеної «Луганської народної республіки» («ЛНР») виступають із заявою про свою відмову від участі в наступальних операціях в Донецькій області», – йдеться в повідомленні.

Бойовики стверджують, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю «ЛНР» над усією Луганською областю, який було встановлено в липні 2022 року, і не бажають воювати в Донецькій області, незважаючи на погрози та залякування з боку вищого командування.

«Росія, ймовірно, все більше намагається стимулювати «допоміжні сили», які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій», – зазначає розвідка.

Британія зазначає, що постійним фактором, що сприяє цим проблемам, є класифікація Росією війни як «спеціальної військової операції», яка обмежує повноваження держави щодо правового примусу.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на ранок 22 серпня читайте тут.