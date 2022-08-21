У рашистів виникли проблеми з мобілізацією на війну – розвідка

РФ не може сформувати нові підрозділи через брак бажаючих іти на війну

В зону особливої уваги «рекрутерів» потрапляють представники «малих народів» та найбідніше населення

У нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону (триває з початку липня). З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони. Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям «добровольців-контрактників», у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

В зону особливої уваги «рекрутерів» потрапляють, в першу чергу, представники «малих народів» та найбідніше населення. Згідно соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший «протестний потенціал» через погіршення соціально-економічної ситуації.

Як раніше повідомлялося, Росія проводить мобілізацію медиків.