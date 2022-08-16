Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»

Військових шантажем та погрозами намагаються відправити на війну до «ДНР»

Військові з так званої «ЛНР» відмовляються воювати за «ДНР». Відповідне відео із зверненням військових з'явилось у Telegram-каналах.

Військові жаліються, що їх силою намагаються загнати в армію «ДНР», але вони більше не хочуть воювати. Зокрема, на відео чоловіки представились, як службовці мобілізованого резервного батальйону №2740.

Вони заявили, що свій «військовий борг вже виконали» і навіть відсвяткували в так званій республіці день перемоги 3 липня. Однак, тепер їх шантажем та погрозами намагаються знов відправити на війну до «ДНР».

Зауважимо, що раніше бойовики так званої «ДНР» влаштували бунт та відмовилися воювати за «ЛНР», бо це «чужа республіка».

Нагадаємо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії.

Зауважимо, що на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.