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На Луганщині окупанти готують до війни дітей, – Гайдай

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Луганщині окупанти готують до війни дітей, – Гайдай
На шахті у Довжанську рашисти мобілізували 430 працівників
фото ілюстративне

Рашисти затримують дітей 14-18 років, поки за ними не прийдуть дорослі 

Російські загарбники вигадали черговий план примусової мобілізації на Луганщині. Цього разу із залученням дітей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку.

«Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть», – додав Гайдай.

Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

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Теги: Україна росія мобілізація окупанти війна в Україні війна Луганщина

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