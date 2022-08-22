«Кинули позиції і нас, як гарматне м’ясо». Полонений окупант поскаржився на командирів

Окупант, який воював на Миколаївщині, здався у полон сам

Полонений російський десантник воював проти української армії під Снігурівкою

У Миколаївській області українські військовослужбовці взяли у полон російського десантника з сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Про це пише «Преступности.НЕТ».

За даними видання, раніше окупант воював проти української армії під Снігурівкою.

«У полон здався самостійно. Напоїли, нагодували. Зараз обіцяють, що поїдемо в лазню, покупають і одягнуть», – говорить він.

Крім того, полонений називає російських офіцерів покидьками за те, що вони кидали своїх підлеглих.

«Вони тікали, кидали позиції і нас, військовослужбовців, як гарматне м'ясо, напризволяще ... Чув я, що штаб мовчки збирався, тікав з позицій і залишав своїх військовослужбовців на постах, ні слова їм не кажучи», – зазначив російський десантник.

Нагадаємо, раніше окупанти жалілися на відсутність лікування в російських шпиталях та розповідали про загублених на полях товаришів.

Також напередодні повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову розмову окупантів. Рашист розмовляє з батьком і жаліється на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України.

Як відомо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни, ймовірно, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції й не зможуть захопити більше території в найближчі місяці.