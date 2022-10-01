Британська розвідка оцінила російський запас ракет

Росія вбиває українців, яких оголосила громадянами РФ

Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги і в процесі вбиває мирних жителів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 убитих мирних жителів. Боєприпасом, швидше за все, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару по наземній меті.

За даними британської розвідки, російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для ударів по наземних цілях майже напевно було спричинене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Як зазначають у Міноборони Великої Британії, того ж дня Путін оголосив про анексію окупованої території України.

«Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги і в процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами», – наголосили у британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.