Ще «мінус» пів тисячі окупантів: свіжі дані Генштабу про ворожі втрати

У війні в Україні країна-агресорка вже втратила майже 60 тис. осіб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники знищили близько 530 російських окупантів. Від початку війни ліквідовано близько 59610 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали:

танків ‒ 2354 (за добу +16) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1397 (+6) одиниць,

РСЗВ – 336 (+3) одиниць,

засобів ППО ‒ 176 (+0) одиниць,

літаків – 264 (+0) одиниці,

гелікоптерів – 226 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6) одиниць,

крилатих ракет ‒ 246 (+0) одиниць,

кораблі/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 220-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.