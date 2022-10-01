На світанку окупанти вдарили ракетами по Одещині

Відомі перші деталі прильотів на Одещині

У суботу, 1 жовтня, на світанку російські окупанти випустили ракети по Одеській області. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Двома ракетами, ймовірно «Іскандер», влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель», – розповів він.

В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Постраждалих у результаті ракетного удару немає.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи.

Увечері 30 вересня майже на всій території України пролунали звуки сирен. Тривогу не оголошували лишу у тимчасово окупованому Криму.

30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

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