Британська розвідка оцінила витрати Росії на утримання «Л/ДНР»

За даними британської розвідки, статус та ідентичність «Д/ДНР» ймовірно, залишаються предметом розбіжностей у російській системі

Витрати Росії на утримання окупованих з 2014 року територій Донецької та Луганської областей тепер ще більше зростуть. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 29 грудня армії так званих «Л/ДНР» були офіційно включені до складу збройних сил Росії 31 грудня 2022 року. Президент Путін вручив формуванням їхні бойові прапори під час приїзду до Ростова-на-Дону.

При цьому Росія стверджує, що ЛНР і ДНР є невід'ємними частинами Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року. Тим не менш, з 2014 року Росія контролювала обидві ці території, створивши 1-й армійський корпус «ДНР» та 2-й армійський корпус «ЛНР» та підтримавши їх російськими військовими.

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За даними британської розвідки, статус та ідентичність «Д/ДНР» ймовірно, залишаються предметом розбіжностей у російській системі. Ще до вторгнення у лютому 2022 року ці території вимагали значних витрат російських фінансів.

«Тепер, коли Кремль відкрито заявив про їх підтримку, вони, ймовірно, принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, які продовжаться набагато довше за поточну фазу конфлікту», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.