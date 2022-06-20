Закликав визнати кордони «ЛДНР»: ексмеру Києва оголошено підозру

Леонід Черновецький розмістив публікацію про необхідність визнання кордонів терористичних організацій

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.



Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Також прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді меру Святогірська Володимиру Бандурі.