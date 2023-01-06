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ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сили оборони здійснили вогневе ураження двох районів зосередження окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 січня

Триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 січня.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Удари окупантів по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Дії загарбників на окупованих територіях

У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

За наявною інформацією, з 1 січня у Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких у списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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