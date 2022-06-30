Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо «ЛДНР»
Більше жодних стосунків України із Сирією не буде, запевнив президент
Україна розірве всі відносини з Сирією у разі визнання так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.
За його словами, таке рішення Сирії було викликане примусом з боку Росії.
«Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.
До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».
До слова, що 29 червня, НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.