Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо «ЛДНР»

Більше жодних стосунків України із Сирією не буде, запевнив президент

Україна розірве всі відносини з Сирією у разі визнання так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

За його словами, таке рішення Сирії було викликане примусом з боку Росії.

«Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

До слова, що 29 червня, НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.