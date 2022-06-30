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    Політика

    Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо «ЛДНР»

    Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо «ЛДНР»

    Більше жодних стосунків України із Сирією не буде, запевнив президент

    Україна розірве всі відносини з Сирією у разі визнання так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    За його словами, таке рішення Сирії було викликане примусом з боку Росії.

    «Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

    До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

    До слова, що 29 червня, НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

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    Теги: росія окупанти Сирія НАТО війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо «ЛДНР»