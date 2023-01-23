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Герасимов «покращує» армію. Британська розвідка розповіла про реакцію Пригожина та «ДНР»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Герасимов «покращує» армію. Британська розвідка розповіла про реакцію Пригожина та «ДНР»
З приходом Герасимова почали боротися з відхиленнями від стандартів у військовій формі та «нестандартними зачісками»
фото з відкритих джерел

Пригожин розкритикував нове військове керівництво Росії

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та новопризначений головнокомандувач в Україні, ймовірно, розпочав свій тур із прагнення покращити повсякденну дисципліну розгорнутих військ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що з приходом Герасимова почали боротися з відхиленнями від стандартів у військовій формі, пересуванням військових на цивільних авто, використанням мобільних телефонів та «нестандартними зачісками».

«Ці заходи були зустрінуті скептично. Однак найбільше насмішок викликали спроби покращити рівень стрижки військ. Офіційні особи ДНР назвали пріоритетність «фарсом», який «перешкоджатиме процесу знищення ворога», – зазначає розвідка.

Крім того, повідомляється, що «Вагнера» Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, припустивши, що «війна – час активних і мужніх, а не гладко поголених».

«Російські сили продовжують переживати оперативний глухий кут і значні втрати. Те, що Герасимов обрав пріоритетом контроль за дотриманням дрібних правил, вочевидь підтверджує страхи багатьох скептиків у Росії», – додають в розвідці.

Герасимов «покращує» армію. Британська розвідка розповіла про реакцію Пригожина та «ДНР» фото 1

Раніше повідомлялося, що зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію.

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Теги: Україна окупанти росія війна

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