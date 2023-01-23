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Зірка Пригожина почала згасати – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зірка Пригожина почала згасати – ISW
Пригожин втрачає вплив у Росії
фото з відкритих джерел

Поворот Путіна проти Пригожин має як позитивні, так і негативні наслідки, причому, не тільки для України

Зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію. Про це йдеться у черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Зірка Євгена Пригожина, який фінансує «Вагнер», після кількох місяців видимого підйому почала заходити після того, як він не зміг виконати свою обіцянку захопити Бахмут власними силами», – пише ISW.

До такого висновки аналітики дійшли, виходячи, зокрема, з тієї обставини, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

За припущенням аналітиків ISW, Путін восени вирішив дати Пригожину та Суровікіну можливість показати, що вони зможуть зробити своїми силами: один – тисячами мобілізованих ув'язнених, другий – ударами по українській енергетиці та електромережах.

«Обидва провалилися: спроби Пригожина захопити Бахмут закінчилися, а Суровікін своєю кампанією нальотів не досяг майже нічого, крім того, що приніс страждання цивільному населенню України, витративши на це більшу частину російського запасу високоточних ракет», – пише ISW.

Тепер, як вважають американські аналітики, Путін знову зробив ставку на армію і сподівається, що Шойгу та Герасимов, навчивши та спорядивши мобілізованих, зможуть незабаром виправити справи Росії на фронтах.

В ISW зазначають, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому, не тільки для України. Серед плюсів є те, що такі люди як Пригожин не мають знаходитись при владі.

Серед мінусів: зосередження уваги на регулярній армії каже про те, що Путін буде її розвивати і надалі, роблячи потужнішою. Аналітики в цьому вбачають загрозу не тільки в контексті війни в Україні, але і для майбутньої безпеки НАТО.

Теги: ПВК Вагнера путін росія війна Україна НАТО

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