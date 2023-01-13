Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів
В Росії починаюься міжусобиці
фото з відкритих джерел

Данілов переконаний, що як тільки США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією, це викличе багато запитань в американських чиновників

Російська влада боїться того, що США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, як тільки США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією, це викличе багато запитань в американських чиновників.

«Як тільки США визнають, що це терористична організація (мова про ПВК «Вагнера» – «Главком»), тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК «Вагнера» та Пригожина, а наступним буде Кадиров», – сказав Данілов.

Він зауважив, що після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони РФ Сергій Шойгу і новопризначений начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

«Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасимов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів.... Зараз цей процес почався, в США почалися про це розмови, почався рух. Саме це їх налякало», – заявив голова РНБО.

Раніше Олексій Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів.

Відзначимо, Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни. 

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Читайте також: Данілов розповів, чого чекати від Росії на річницю вторгнення
Теги: росія війна Сергій Шойгу Олексій Данілов ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль спростовує каральні ініціативи Держдуми
Кремль вже не хоче забирати майно у росіян і буде «боротися» за тих, хто виїхав
Сьогодні, 18:28
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Сьогодні, 13:30
Відомо, що сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини
Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська
Сьогодні, 20:34

Політика

Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів
Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів
Вигнання ОПЗЖ із Ради: Данілов зробив заяву
Вигнання ОПЗЖ із Ради: Данілов зробив заяву
«Початок феєричного кінця». Банкова прокоментувала суперечки Пригожина та міноборони РФ
«Початок феєричного кінця». Банкова прокоментувала суперечки Пригожина та міноборони РФ
Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну: деталі
Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну: деталі
Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список)
Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список)
Обмін полоненими та репарації: омбудсмен України підбив підсумки переговорів із РФ
Обмін полоненими та репарації: омбудсмен України підбив підсумки переговорів із РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
87K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
68K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
39K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
37K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
36K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Сьогодні, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту