Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів
Данілов переконаний, що як тільки США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією, це викличе багато запитань в американських чиновників
Російська влада боїться того, що США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, як тільки США визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією, це викличе багато запитань в американських чиновників.
«Як тільки США визнають, що це терористична організація (мова про ПВК «Вагнера» – «Главком»), тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК «Вагнера» та Пригожина, а наступним буде Кадиров», – сказав Данілов.
Він зауважив, що після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони РФ Сергій Шойгу і новопризначений начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.
«Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасимов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів.... Зараз цей процес почався, в США почалися про це розмови, почався рух. Саме це їх налякало», – заявив голова РНБО.
Раніше Олексій Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів.
Відзначимо, Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.
Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
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