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Призначення Герасимова командувачем війною в Україні: Данилов вказав на важливий знак для росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Призначення Герасимова командувачем війною в Україні: Данилов вказав на важливий знак для росіян
фото: armyinform

Данілов заявив, що Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії «Вагнер» та «кадировців», а зараз їх замінить російська армія

Секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що призначення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем військ в Україні має стати останнім дзвоником для росіян.  Про це Данілов заявив  в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії «Вагнер» та «кадировців», а зараз їх замінить російська армія.

«Це дає нам підставу говорити, що призначення Герасимова є так званим останнім дзвоником. У них після цього вже не буде на кого міняти, на кого списувати поразки, які обов'язково відбудуться на наших територіях», – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо,що командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова.

До відома, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України. 

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Теги: росія окупанти армія війна небезпека населення Олексій Данілов

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