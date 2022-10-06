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Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів
Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ
фото ілюстративне

Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км,

Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона, ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км, насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак вони поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

«Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем», – йдеться у звіті.

Пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для рашистів одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил.

«Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися», – додає британська розвідка.

Британська розвідка зазначає, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу. – «Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі».

Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів фото 1

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Теги: ЗСУ окупанти Україна росія Херсонщина війна

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