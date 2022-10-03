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Британська розвідка оцінила ефективність мобілізації в РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила ефективність мобілізації в РФ
В армію РФ беруть не тих, кого планували, а солдатів розміщують у наметових таборах
фото ілюстративне

Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації

Оголошена російський диктатором Володимиром Путін мобілізація в РФ є неефективною. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до Ради національної безпеки щодо часткової мобілізації, яку він оголосив 21 вересня. За його словами, під час цієї мобілізаційної кампанії виникає дуже багато питань, і Росія повинна оперативно виправляти свої помилки і не повторювати їх», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не мають чіткого уявлення про точні масштаби та правове обґрунтування кампанії.

«Вони (російські чиновники, – ред.) напевно призвали не той персонал, який планував Путін і Міністерство оборони. Оскільки призвані резервісти продовжують перебувати в наметових транзитних таборах, російські чиновники, ймовірно, намагаються забезпечити навчання та знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами», – додали в Британії.

Британська розвідка оцінила ефективність мобілізації в РФ фото 1

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: окупанти Україна росія війна мобілізація

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