Росія, окрім мобілізації, проведе осінній призов – британська розвідка

Росія не справляється з розміщенням та навчанням мобілізованих

З 1 листопада в Росії стартує осінній призов

Осінній призовний цикл розпочнеться в Росії 1 листопада, на місяць пізніше звичайного. Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність РФ навчати та екіпірувати велику кількість новопризваного персоналу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про проведення осіннього чергового призову, який передбачає підготовку 120 тисяч призовників. Цим призовникам законодавчо заборонено відправлятися за межі Росії. Це окремо від тих осіб, яких мобілізують згідно з наказом про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проблеми розміщення, підготовки, оснащення та дислокації мобілізованого та військовозобов’язаного особового складу є значними в Росії. Недоліки в російській адміністративній та матеріально-технічній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.