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Де наступають ЗСУ: свіжа карта бойових дій від британської розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Де наступають ЗСУ: свіжа карта бойових дій від британської розвідки
Наступ на півдні ведуть лише захисники України
фото: Генштаб

Російські окупанти намагаються просунутися у Донецькій області на Слов'янському напрямку

Військові Збройних сил України активно наступають на півдні та сході країни. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію у Донецькій області. карту бойових дій оприлюднило Міноборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, українські військові продовжують наступати у східній частині Харківської області, яка все ще перебуває під контролем росіян. Також штурмові дії бійці ЗСУ проводять і на схід від Лиману (Донецька область).

Де наступають ЗСУ: свіжа карта бойових дій від британської розвідки фото 1

При цьому російські окупанти намагаються просунутися у Донецькій області на Слов'янському напрямку і неподалік від селища Піски.

На півдні ж наступ проводять лише українські військові. Вони просуваються на півночі Херсонської області, а також у південно-східній частині Миколаївської.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: окупанти ЗСУ Міноборони війна військові Велика Британія наступ росіяни

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