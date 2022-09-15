Британський актор подзвонив до Зеленського і підтримав українців (фото)
Президент поговорив із Бенедиктом Камбербетчем
15 вересня президент України Володимир Зеленський поговорив з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Про це він повідомив у соцмережах.
«Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами. Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну», – повідомив президент.
За словами очільника держави, важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну.
Нагадаємо, раніше голлівудський актор Бен Стіллер, який приїздив в Україну і зустрічався із Зеленським, похизувався горнятком з написом I love Lviv.
Нещодавно Україну відвідав ще один голлівудський актор, сценарист і продюсер Лієв Шрайбер.
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