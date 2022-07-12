Міккі Рурк не стримав сліз в ефірі, коли говорив про Україну (відео)

Актор не зміг стримати емоцій, розповідаючи про жахи, що чинять окупанти

Голлівудський актор Міккі Рурк в ефірі британського каналу TalkTV розповів про всі жахи війни в Україні і про те, що російські окупанти влаштували справжній терор в нашій країні.

Він настільки розхвилювався, що не зміг стримати сліз. Він закликав президента Росії Володимира Путіна негайно зупинити війну в Україні і геноцид українського народу.

«Я б хотів, щоб якийсь дзвіночок задзвонив в його голові або серці, і він прокинувся б і просто припинив все це лайно... Я не розумію, чого він хоче... Всього цього лайна не повинно бути», – сказав актор.

Рурк додав, що Путін і його посіпаки роблять в Україні страшні речі. Але найбільше актора зворушило фото чоловіка, який тримав на руках кошеня після того, як російська ракета вбила його рідних.

Також він згадав і про чоловіка, який стояв біля братської могили і шукав свого брата.

«Я бачив фото чоловіка, який дивився на братську могилу... І поставив себе на його місце... Він шукав свого брата», – розповів Рурк

Нагадаємо, раніше голлівудський актор Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером.

Також відомо, що Міккі Рурк попросив поховати його на Хмельниччині.