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  4. Міккі Рурк не стримав сліз в ефірі, коли говорив про Україну (відео)
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    Культура

    Міккі Рурк не стримав сліз в ефірі, коли говорив про Україну (відео)

    Рурк неодноразово висловлював свою підтримку українцям - Міккі Рурк не стримав сліз в ефірі, коли говорив про Україну (відео)
    Рурк неодноразово висловлював свою підтримку українцям
    скріншот із відео

    Актор не зміг стримати емоцій, розповідаючи про жахи, що чинять окупанти

    Голлівудський актор Міккі Рурк в ефірі британського каналу TalkTV розповів про всі жахи війни в Україні і про те, що російські окупанти влаштували справжній терор в нашій країні.

    Він настільки розхвилювався, що не зміг стримати сліз. Він закликав президента Росії Володимира Путіна негайно зупинити війну в Україні і геноцид українського народу.

    «Я б хотів, щоб якийсь дзвіночок задзвонив в його голові або серці, і він прокинувся б і просто припинив все це лайно... Я не розумію, чого він хоче... Всього цього лайна не повинно бути», – сказав актор.

    Рурк додав, що Путін і його посіпаки роблять в Україні страшні речі. Але найбільше актора зворушило фото чоловіка, який тримав на руках кошеня після того, як російська ракета вбила його рідних.

    Також він згадав і про чоловіка, який стояв біля братської могили і шукав свого брата.

    «Я бачив фото чоловіка, який дивився на братську могилу... І поставив себе на його місце... Він шукав свого брата», – розповів Рурк

    Нагадаємо, раніше голлівудський актор Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером.

    Також відомо, що Міккі Рурк попросив поховати його на Хмельниччині.

    Теги: росія окупанти геноцид війна путін Міккі Рурк Україна актор речі ракета окупація #stoprussia
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    Міккі Рурк не стримав сліз в ефірі, коли говорив про Україну (відео)