Головна Країна Культура
search button user button menu button

Україну відвідав ще один голлівудський актор

Альона Боженко
glavcom.ua
Україну відвідав ще один голлівудський актор
Лієв Шрайбер прибув до України
фото: Офіс президента

Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24

Україну відвідав американський актор, сценарист і продюсер Лієв Шрайбер. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 — українською зіркою футболу Андрієм Шевченком та голлівудським актором Лієвом Шрайбером.

Вони приїхали до України для підготовки нових проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

На зустрічі вони обговорили проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вже вдалося зібрати 170 мільйонів доларів.

Зеленський зазначив, що йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, яку росія веде в Україні.

Україну відвідав ще один голлівудський актор фото 1

За словами президента, зниження світової уваги до подій в Україні — це один з основних викликів нині, адже це позначається й на обсягах міжнародної підтримки, і на темпах постачання озброєнь, і на висвітленні цієї теми у ЗМІ.

Під час зустрічі також були представлені перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель із українською символікою, весь прибуток від продажу якої спрямують UNITED24 на відбудову України. 

Нагадаємо, 19 червня голлівудський актор Бен Стіллер відвідав Україну.

Також 30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Теги: Україна актор Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслані Писанці було лише 56 років
Три трагедії в житті Руслани Писанки. Зірки поділилися спогадами про відому акторку
20 липня, 11:47
Мері Еліс зіграла роль Піфії у фільмах Вачовскі
Померла акторка з культового фільму «Матриця»
29 липня, 19:05
Голлівудська акторка Енн Гейч померла внаслідок аварії
Унаслідок аварії померла відома голлівудська акторка Енн Гейч
13 серпня, 06:26

Культура

Україну відвідав ще один голлівудський актор
Україну відвідав ще один голлівудський актор
На Хмельниччині запрацювала виставка, де «промовляє» цегла (фото) 
На Хмельниччині запрацювала виставка, де «промовляє» цегла (фото) 
Відомий комік спародіював росіянку, що ридаючи тікала з Криму (відео)
Відомий комік спародіював росіянку, що ридаючи тікала з Криму (відео)
Помер відомий український письменник Олесь Лупій
Помер відомий український письменник Олесь Лупій
Kalush Orchestra скасували участь на фестивалі в Чорногорії через росіянку
Kalush Orchestra скасували участь на фестивалі в Чорногорії через росіянку
Гордон розповів, чому змінив ставлення до Зеленського
Гордон розповів, чому змінив ставлення до Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
76K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
64K
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
55K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
45K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
44K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки

Новини

Депутат парламенту Швейцарії виступив за транзит російських газу та нафти виключно через Україну
Вчора, 20:40
У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Вчора, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Вчора, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Вчора, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Вчора, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Вчора, 13:31

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту