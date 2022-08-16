Україну відвідав ще один голлівудський актор

Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24

Україну відвідав американський актор, сценарист і продюсер Лієв Шрайбер. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 — українською зіркою футболу Андрієм Шевченком та голлівудським актором Лієвом Шрайбером.

Вони приїхали до України для підготовки нових проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

На зустрічі вони обговорили проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вже вдалося зібрати 170 мільйонів доларів.

Зеленський зазначив, що йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, яку росія веде в Україні.

За словами президента, зниження світової уваги до подій в Україні — це один з основних викликів нині, адже це позначається й на обсягах міжнародної підтримки, і на темпах постачання озброєнь, і на висвітленні цієї теми у ЗМІ.

Під час зустрічі також були представлені перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель із українською символікою, весь прибуток від продажу якої спрямують UNITED24 на відбудову України.

Нагадаємо, 19 червня голлівудський актор Бен Стіллер відвідав Україну.

Також 30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.