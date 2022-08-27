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Зеленський провів розмову з американським коміком, який раніше його висміював

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з американським коміком, який раніше його висміював
Зеленський провів розмову з ведучим Джиммі Феллоном
фото: Офіс президента

Зеленський поговорив з актором Джиммі Феллоном

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмовляв по відеозв’язку з американським телеведучим, актором Джиммі Феллоном.

За словами Зеленського, говорили про варіанти співпраці для привернення ще більшої уваги світу до подій в Україн.

«Не можна звикати до війни у Європі у XXI столітті. Цю тему потрібно постійно піднімати нагору, і допомогти нам у цьому можуть відомі люди. Джиммі, дякую за увагу до України та нашої боротьби за свободу. Будемо раді бачити вас на українській землі», – повідомив президент.

Нагадаємо, наприкінці січня американський комік Джиммі Феллон пожартував про побоювання президента України Володимира Зеленського, які той висловлював у розмові з американським лідером Джо Байденом. 

Феллон згадав розмову глав держав у контексті ймовірного вторгнення Росії в Україну.

«Цього тижня Байден мав багато справ. Президент України Володимир Зеленський зателефонував йому та попросив поменше говорити про можливий напад Росії, бо це лякає людей. Що ж, ми всі знаємо, що ніщо так добре не стримує паніку, як слово «заспокойтесь», – заявив він.

Комік зобразив бесіду українського та американського лідерів, завершивши її реплікою уявного Зеленського: «Якщо я вам знадоблюсь – я буду вже на шляху до Польщі».

У наступному епізоді ток-шоу комік також висміяв дзвінок президента Франції Еммануеля Макрона Путіну.

Нагадаємо, американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Глава Білого дому начебто попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

Зазначимо, 25 серпня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом про перемогу України у війні з РФ.

Теги: війна Володимир Зеленський США

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