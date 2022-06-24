Зірка кінофільмів про Гаррі Поттера звернувся до українців (відео)

Британський актор: «Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті»

Том Фелтон, відомий за серією фільмів про Гаррі Поттера, записав звернення зі словами підтримки до українців.

«Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин», – сказав улюбленець публіки.

У відеоролику, який опублікував фонд UAnimals, Путіна порівнюють з антагоністом Гаррі Поттера лордом Волан-де-Мортом.

У своєму зверненні актор також дякує українцям і закликає підтримати діяльність організацій, які опікуються тваринами.

Нагадаємо, що «мама» Гаррі Поттера виклала україномовну книгу у відкритий доступ.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що із Росії йде «Гаррі Поттер».