Буданов пережив більше десятка замахів: розвідка розкрила деталі

Окупанти багато разів вчиняли замахи на Кирила Буданова протягом останніх років

Російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехню про Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на своє життя. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Islnd TV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за словами Юсова, окупанти багато разів вчиняли замахи на Кирила Буданова протягом останніх років. Один із них – це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни.

«У цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року... Попри ці численні замахи, ГУР Міноборони на жодну годину, на жодну хвилину не припиняло своєї діяльності. Всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства. Це саме стосується командира і всієї команди», – сказав Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідник зазначив, що російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехню про Буданова.

«Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось», – додав він.

Раніше Служба безпеки України попередила замахи на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.

Також керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що у 2016 році в рамках спецоперації кілька разів заходив до Криму, щоб «перенести вантаж углиб території» півострова.