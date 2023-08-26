Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму

У серпні 2016 року Буданов особисто брав участь у спецоперації ГУР МО України в анексованому Криму

У 2016 році в рамках спецоперації Буданов кілька разів заходив до Криму

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що у 2016 році в рамках спецоперації кілька разів заходив до Криму, щоб «перенести вантаж углиб території» півострова. Зокрема, він заявив, що у серпні 2016 року особисто брав участь у спецоперації ГУР МО України в анексованому Криму. Про це Буданов розповів в інтерв'ю «Крим.Реалії».

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За його словами, усі попередні висадки теж були вдалими.

«Здійснювалися вони для перенесення вантажу вглиб території. Вплав та через Сиваш», – повідомив Буданов.

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Він розповідає, що пливли довго – 8 км.

«Там по прямій 6,7 км, здається. Трошки дугою – вісім. Про що я міг думати? Треба якось все ж вийти нам усім... Трьома підгрупами», – сказав керівник розвідки.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Росіяни нібито збили безпілотники над Чорним морем.

Нагадаємо, що в результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

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Крім того, 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові.

До слова, напередодні головний розвідник країни Кирило Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.