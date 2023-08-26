Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов пояснив, чому «справжній» Путін не виходить у люди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому «справжній» Путін не виходить у люди
Путін носить годинник на правій руці
фото з відкритих джерел

Востаннє саме Путін, а не його двійники, виходив у публічний простір торік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що останнього разу очільника Кремля Володимира Путіна всі бачили 26 червня 2022 року. Йдеться про саме особу президента РФ, а не про його версію. Про це йшлося в інтерв'ю Буданова «Радіо Свобода».

За словами Буданова, 22 серпня на відео-зверненні під час саміту БРІКС був не Путін.

Нагадаємо, тоді очільник Кремля начебто забув, що носить годинник на правій руці,

«Я не знаю, що на це відповісти... Мені здається, що не дуже», – відповів Буданов на запитання щодо справжності особи диктатора.

Голова української розвідки наголосив, що причини, чому «справжній» Путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними: від стану здоров'я до банального небажання.

«Давайте так: того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року», – зазначив Буданов.

Після випадку з годинником Путіна йшлося про те, що на публіці з'являються його двійники. Він неодноразово наголошував, що годинники носить виключно на правій руці.

У 2012 році диктатор РФ заявив, що робить це через те, що так заводна головка не натирає йому кисть. Інші версії свідчать про те, що йому начебто так зручно, оскільки він лівша.

Також йшлося про можливі розлади здоров'я Путіна.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не має наміру особисто відвідувати саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Індії.

Читайте також: Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою

 

 

Теги: Міноборони Свобода путін радіо БРІКС Кирило Буданов диктатор відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цілі війни окупантами не просто не досягнуті, а вже ніколи не будуть досягнуті
Путін вже приречено «захищає людей Донбасу»
Вчора, 17:44
Путін багато років відігравав роль «хресного батька» для еліт РФ. Показове вбивство Пригожина сигнал для інших «веж»
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина тема тижня
Сьогодні, 09:00
Зловмисник зламав систему безпеки залізничного руху
У польських потягах пролунав гімн Росії та слова Путіна (відео)
Сьогодні, 13:34

Події в Україні

Був одним із «Привидів Києва»: що відомо про загиблого на Житомирщині льотчика «Джуса»
Був одним із «Привидів Києва»: що відомо про загиблого на Житомирщині льотчика «Джуса»
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
Буданов пояснив, чому «справжній» Путін не виходить у люди
Буданов пояснив, чому «справжній» Путін не виходить у люди
Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – The Guardian
Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – The Guardian
Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі
Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі
Начмед попросив командування замінити неякісні турнікети і отримав сувору догану
Начмед попросив командування замінити неякісні турнікети і отримав сувору догану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
51K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
31K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
11K
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»
7462
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
7021
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту