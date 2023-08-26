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Не лише військовим і дипломатичним шляхом. Буданов пояснив, як Україна звільнить Крим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Не лише військовим і дипломатичним шляхом. Буданов пояснив, як Україна звільнить Крим
Кирило Буданов
фото: censor.net

Без воєнних дій півострів звільнити неможливо

Україна звільнить Крим комбінованим шляхом, який передбачає не лише військові та дипломатичні зусилля. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Крим реалії».

«Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…», – пояснив головний розвідник країни.

За його словами, комбінованим шляхом Україна поверне Крим, однак що конкретно він означає – Будавно роз’яснювати не став.

Також він відповів на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту. Очільник ГУР уточнив, що воно може уповільнити логістику, однак не припинити її.

«Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно», – зазначив Буданов.

Крім того, з його слів, багато керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений повернути до Криму найближчих членів сімей під тиском.

За даними Буданова, з кінця осені минулого року працівники кримського ФСБ масово різними способами намагаються перевестись кудись до РФ, а половина з них це вже зробила.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Буданов прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. Він пояснив, що ситуація на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися торік.

Також Буданов розповів, що у 2016 році в межах спецоперації кілька разів заходив до Криму, щоб «перенести вантаж углиб території» півострова. Зокрема, він заявив, що у серпні 2016 року особисто брав участь у спецоперації ГУР МО України в анексованому Криму.

До слова, у червні цього року представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, чому звільнення Криму не відбулося до кінця весни, як це прогнозував Буданов. 

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Теги: Крим Кирило Буданов деокупація

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