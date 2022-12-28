Буданов відвідав передові позиції ЗСУ в Бахмуті (фото)
Голова розвідки заслухав доповіді командирів, визначив задачі та нагородив воїнів
Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті. Про це повідомляє пресслужба розвідки.
«27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів розвідки України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.
Раніше повідомлялося, що окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог.
Нагадаємо, 20 грудня Бахмут відвідав президент України Володимир Зеленський.
Коментарі — 0