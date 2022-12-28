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Буданов відвідав передові позиції ЗСУ в Бахмуті (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов відвідав передові позиції ЗСУ в Бахмуті (фото)
Буданов відвідав позиції, де працюють розвідники-спецпризначенці
Розвідка Міноборони

Голова розвідки заслухав доповіді командирів, визначив задачі та нагородив воїнів

Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті. Про це повідомляє пресслужба розвідки.

«27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів розвідки України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

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Раніше повідомлялося, що окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог.

Нагадаємо, 20 грудня Бахмут відвідав президент України Володимир Зеленський.

Теги: Бахмут війна росія окупанти Україна

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