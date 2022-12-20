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Зеленський відвідав Бахмут: фоторепортаж

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав Бахмут: фоторепортаж
Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад
Офіс президента

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою

Президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області. 

Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Крім того, Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

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Зеленський в Бахмуті
Офіс президента

Нагадаємо, наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.

До слова, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

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Теги: Бахмут Володимир Зеленський Україна окупанти росія війна

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