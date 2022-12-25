Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог
Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники сповільнили темпи наступу у районі Бахмута та припускають, що ворог буде ініціювати тактичну або оперативну паузу. Про це йдеться у звіті ISW.
Фахівці підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем. Зазначається, що російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.
Експерти вважають, що у росіян наразі немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.
«Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, – пишуть аналітики ISW
Також аналітики зауважують, що російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.
Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.
Ключові висновки аналітиків
- Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати темпи наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу.
- Силовики РФ можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій Росії.
- Українська розвідка продовжує стверджувати, що російські військові не дотримуються належних командних структур і процедур.
- Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Кремінна — Сватове.
- Окупанти також продовжували проводити наступальні операції навколо Бахмута та Авдіївки.
- Російські спецпризначенці, ймовірно, проводять розвідку дельти Дніпра з метою вивчення української оборони на правобережжі Херсонської області.
- Загарбники завдали удару по житловому району міста Херсон з реактивної системи залпового вогню «Град», у результаті чого загинуло щонайменше 10 та поранено 55 осіб.
- Російська православна церква – афілійована з Кремлем установа – звернулася до Кремля з проханням про звільнення від мобілізації свого духовенства, незважаючи на те, що вона палко підтримує війну Путіна в Україні.
- Російські чиновники планують вивезти дітей з Горлівки, Донецька до Білорусі, можливо, як схему депортації українських дітей.
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