Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники сповільнили темпи наступу у районі Бахмута та припускають, що ворог буде ініціювати тактичну або оперативну паузу. Про це йдеться у звіті ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівці підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем. Зазначається, що російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Експерти вважають, що у росіян наразі немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, – пишуть аналітики ISW

Також аналітики зауважують, що російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ключові висновки аналітиків