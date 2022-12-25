Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог
Наступ росіян під Бахмутом значно сповільнився
фото із відкритих джерел

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники сповільнили темпи наступу у районі Бахмута та припускають, що ворог буде ініціювати тактичну або оперативну паузу. Про це йдеться у звіті ISW.

Фахівці підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем. Зазначається, що російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Експерти вважають, що у росіян наразі немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

«Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, – пишуть аналітики ISW

Також аналітики зауважують, що російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.

Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог фото 1

Ключові висновки аналітиків

  • Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати темпи наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу.
  • Силовики РФ можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій Росії.
  • Українська розвідка продовжує стверджувати, що російські військові не дотримуються належних командних структур і процедур.
  • Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Кремінна — Сватове.
  • Окупанти також продовжували проводити наступальні операції навколо Бахмута та Авдіївки.
  • Російські спецпризначенці, ймовірно, проводять розвідку дельти Дніпра з метою вивчення української оборони на правобережжі Херсонської області.
  • Загарбники завдали удару по житловому району міста Херсон з реактивної системи залпового вогню «Град», у результаті чого загинуло щонайменше 10 та поранено 55 осіб.
  • Російська православна церква – афілійована з Кремлем установа – звернулася до Кремля з проханням про звільнення від мобілізації свого духовенства, незважаючи на те, що вона палко підтримує війну Путіна в Україні.
  • Російські чиновники планують вивезти дітей з Горлівки, Донецька до Білорусі, можливо, як схему депортації українських дітей.
Читайте також інтерв'ю: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: розвідка військові фінансування Україна звільнення ворог наступ Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
23 грудня, 14:46
ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами
ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами
23 грудня, 20:55
У Бахмуті тривають інтенсивні бої
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
Вчора, 14:13

Події в Україні

Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог
Окупанти сповільнили наступ на Бахмут. ISW пояснив, як далі діятиме ворог
На Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні
На Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні
ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря
ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Зеленський ввів у дію важливе рішення РНБО щодо громадської безпеки та цивільного захисту
Зеленський ввів у дію важливе рішення РНБО щодо громадської безпеки та цивільного захисту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
14K
Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут
12K
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
11K
The Mirror: «Стерв'ятники» навколо Путіна намагаються захопити владу
9680
Секрет Лукашенка. Чому Білорусь не вступає у війну?
9144
Опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту