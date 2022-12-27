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«Звільняти в 10 разів складніше». Нардеп пояснив, чим загрожує втрата Бахмута

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Звільняти в 10 разів складніше». Нардеп пояснив, чим загрожує втрата Бахмута
Доцільності відходити з міста немає
фото з відкритих джерел

Рахманін: «Взяття Бахмута дозволить росіянам розвивати подальший наступ»

Місто Бахмут на Донбасі нині є однією з найгарячіших точок на фронті та важливим транспортним вузлом. Втрата контролю над містом призведе до багатьох негативних наслідків, серед яких подальший наступ і просування окупантів. Про це розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Главкому».

Бахмут – невеликий навіть за мірками області населений пункт, який зараз практично повністю зруйнований. Цей пункт не стратегічно, але достатньо важливий через свою транспортну розв’язку. Бо через нього проходять шляхи і на Сєвєродонецько-Лисичанську конгломерацію, і на Слов’янсько-Краматорську конгломерацію, а також дороги на Луганськ та Костянтинівку.

«Поточна лінія оборони ЗСУ на цьому напрямку вибудувана по лінії Сіверськ – Соледар – Бахмут. Втрата одного з цих пунктів означатиме необхідність вирівнювання лінії фронту – треба буде передислоковувати війська, аби не було «виступів» і загроз охоплення й подальшого оточення», – поділився народний депутат.

Крім того, після взяття Бахмута росіяни можуть отримати певний оперативний простір, який теоретично дозволить їм розвивати подальший наступ. Але стратегічного значення це не матиме, хоча росіяни, які давно не отримували більш-менш значущих перемог, безумовно, можуть це використати для піару.

Варіант, коли українське політичне керівництво прийме рішення залишити Бахмут, який вже називають українським Сталінградом, політичний діяч вважає недоцільним.     

«Я би послався на думку головнокомандувача Валерія Залужного, який сказав, що дуже потрібно зараз припинити віддавати території, бо звільняти їх потім буде в 10-15 разів складніше, ніж обороняти. Так що, думаю, українські військові, принаймні на сьогодні, не вважають, що є доцільність відходити з Бахмута», – зазначив Рахманін.  

Нагадаємо, народний депутат розповів про можливі зміни перебігу війни та анонсував гарячі січень-лютий на фронті.

Раніше народний депутат зазначав, що процес постачання західного озброєння є безперебійним, а обсяги та якість озброєння поступово збільшуються. Проте є й проблеми – Сергій Рахманін розповів про головні загрози для українського війська.

Крім того, він розповідав, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткову грошову винагороду, але базова заробітна плата ЗСУ наступного року не зросте – Сергій Рахманін перелічив головні проблеми забезпечення ЗСУ.

Читайте також інтерв'ю: Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми
Теги: війна Бахмут Сергій Рахманін

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