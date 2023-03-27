Міноборони пояснило, як сприймати новини про мобілізацію

Ганна Маляр пояснила, що ніяких хвиль мобілізації немає

На території України триває загальна військова мобілізація. Наразі жодних хвиль мобілізації немає. Призивають до війська залежно від ситуації на фронті. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Тема мобілізації. Теж ніяка не новина і актуальна аж до самої перемоги. І сприймати її варто саме так. Об‘єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання Указу президента.

Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022 і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію – це буденна реальність війни, а не новина», – зазначила Маляр.

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Заступниця міністра також наголосила, що ніяких хвиль мобілізації немає. «Усе іде у плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті – це очевидні речі, це не новина», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, голова політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію через можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі.