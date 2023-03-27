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Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
фото ілюстративне

У разі наступу ворога з боку Білорусі українським військам непросто буде тримати оборону через болотисті землі на державному кордоні

В Україні можуть посилити мобілізацію через можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це заявив голова правлячої політичної партії України «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Апостроф».

Арахамія зазначив, що на цей час київський режим не ставиться серйозно до загрози, оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним щодо розміщення російського стратегічного ядерного арсеналу на території Білорусії. Однак, як показує практика, від таких сусідів варто чекати чого завгодно.

Зазначається, що у разі наступу ворога з боку Білорусі українським військам непросто буде тримати оборону через болотисті землі на державному кордоні. Саме тому у разі розміщення тактичної ядерної зброї у сусідній державі, ЗСУ доведеться посилювати мобілізацію громадян та набирати ще більшу кількість людей у свою армію.

Глава «Слуги народу» також закликав українців запастися їжею у разі пошкодження енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

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Теги: мобілізація ЗСУ війна росія Білорусь

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