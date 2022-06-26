Бутусов відповів на звинувачення в зриві планів ЗСУ біля Сєвєродонецька

«Опоненти з влади намагаються в черговий раз мене дискредитувати»

Відомий журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на лінії фронту, заперечив будь-які звинувачення у зриві операцій наших військових. За словами Бутусова, повідомлення про відступ українських сил із Сєвєродонецька він опублікував лише тоді, коли у місті не залишилось нікого з наших захисників. Про це він розповів у коментарі «Главкому».

«Якщо я зробив щось незаконне або шкідливе, то є Міністерство оборони, Служба безпеки, командування ООС, генштаб, МВС, ДБР, Офіс генпрокурора, які можуть дати цьому офіційну оцінку. Коментувати вважаю за необхідне офіційну позицію. Я діяв на ділянці фронту за погодженням з командиром підрозділу «Легіон Свобода». Коли ми відійшли, за нами не лишилось нікого. Це точна інформація. О 8 годині голова ВЦА Гайдай заявив про наказ на відхід. Оскільки у мене були численні звернення від близьких наших військових, які були стурбовані їхньою долею, я написав о 10 годині, що відхід пройшов організовано, нікого не забули. Ось і все», – сказав Бутусов.

За словами журналіста, опоненти з влади намагаються в черговий раз його дискредитувати.

«Хочу нагадати, що президент Зеленський у листопаді 2021-го звинувачував мене у загибелі українських воїнів – але після цієї брехні ніяких справ не порушено, бо ніхто через мене не гинув. Потім ДБР порушила справу щодо розв’язання мною агресивної війни – але навіть не викликали на допит, справи нема. Потім Безугла (Мар’яна Безугла – нардеп від «Слуги народу» – «Главком») звинуватила – вимагала порушення справи від СБУ. Справи нема. Тепер ця хвиля брехні продовжується, озвучуються звинувачення без фактів, без справ. Бо насправді ніхто не хоче розслідувань. А я готовий до публічних звинувачень і можу пояснити усі свої публікації, причини та наслідки, якою була мотивація у кожному випадку», – сказав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала публічних осіб та ЗМІ не повідомляти про хід військових операцій до офіційних заяв Генерального штабу Збройних сил України.

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