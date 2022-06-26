Міністр оборони РФ приїхав на окуповані території України

Шойгу роздав нагороди російським окупантам

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні. Про це повідомляє Міноборони РФ.

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі «Золота Зірка» та Ордена мужності російським військовим, які вбивають мирних людей в Україні.

Російські ЗМІ уточнюють, що Шойгу перебуває на окупованих районах Донбасу.

Точно невідомо, куди саме приїхав Шойгу.

Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.

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