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    Події в Україні

    Міністр оборони РФ приїхав на окуповані території України

    Міноборони Росії заявило про перебування Шойгу &laquo;на командних пунктах&raquo; - Міністр оборони РФ приїхав на окуповані території України
    Міноборони Росії заявило про перебування Шойгу «на командних пунктах»
    фото з відкритих джерел

    Шойгу роздав нагороди російським окупантам

    Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні. Про це повідомляє Міноборони РФ.

    На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

    Шойгу також роздав нагороди – медалі «Золота Зірка» та Ордена мужності російським військовим, які вбивають мирних людей в Україні.

    Російські ЗМІ уточнюють, що Шойгу перебуває на окупованих районах Донбасу.

    Точно невідомо, куди саме приїхав Шойгу.

    Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.

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    Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ Сергій Шойгу Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    Міністр оборони РФ приїхав на окуповані території України