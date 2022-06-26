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    Події в Україні

    Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)

    Епіфаній прийняв у Митрополичому домі настоятеля храму, протоієрея Георгія Лісовця - Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)
    Епіфаній прийняв у Митрополичому домі настоятеля храму, протоієрея Георгія Лісовця
    фото: pomisna.info

    Блаженнійший владика поспілкувався зі священником, подякував йому та громаді за визначальний крок

    Церква села Великий Бобрик, недалеко від Сум, перейшла з МП до ПЦУ. Про це інформує Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

    Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прийняв у Митрополичому домі настоятеля храму на честь Вознесіння Господнього, протоієрея Георгія Лісовця, який разом зі своєю громадою прийняв рішення послідувати Томосу про автокефалію та приєднатися до помісної Православної Церкви України.

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    Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)
    Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)
    Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)

    Блаженнійший владика поспілкувався зі священником, подякував йому та громаді за цей визначальний крок, вручив указ про прийняття до ПЦУ та передав комплект богослужбової літератури, оскільки парафія виявила бажання звершувати богослужіння українською мовою.

    Церква села Великий Бобрик. Фото з відкритих джерел

    Церква села Великий Бобрик. Фото з відкритих джерел

    Варто зазначити, що за останні два тижні ще понад 20 громад на Київщині перейшли під омофор Митрополита Епіфанія.

    Нагадаємо, Донецька і Луганська єпархії УПЦ можуть опинитися безпосередньо у юрисдикції Московського патріархату. Так свого часу трапилося із трьома кримськими єпархіями – їх РПЦ пере підпорядкувала напряму патріарху Московському Кирилу. Це, фактично, анексія. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив митрополит Львівський і Галицький Філарет.

    Як повідомлялося, предстоятель Російської православної церкви Кирило 25 червня впав під час освячення храму у Новоросійську.

    До слова, велика громада під Києвом заборонила Московську церкву на своїй території.

    Також міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.

    До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

    Читайте також: Митрополит УПЦ МП Філарет: Все має завершитися єдиною православною церквою в Україні
    Теги: росія Хмельниччина окупанти анексія Філарет церква війна РПЦ громада Україна Епіфаній окупація час указ #stoprussia
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    Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ (фото)