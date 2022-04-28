Вибухи в Одесі: українські захисники збили над морем ворожий безпілотник

В Одесі все спокійно, працює ППО

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів

Вибухи, котрі було чутно в Одесі у ніч проти четверга, 28 квітня, – результат роботи протиповітряної оборони. Про це інформує Оперативне командування «Південь». Українським захисникам вдалося збити над морем ворожий безпілотник-розвідник.

«Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.

Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.

Читайте також: