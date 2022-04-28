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    Вибухи в Одесі: українські захисники збили над морем ворожий безпілотник

    В Одесі все спокійно, працює ППО - Вибухи в Одесі: українські захисники збили над морем ворожий безпілотник
    В Одесі все спокійно, працює ППО
    фото з відкритих джерел

    Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів

    Вибухи, котрі було чутно в Одесі у ніч проти четверга, 28 квітня, – результат роботи протиповітряної оборони. Про це інформує Оперативне командування «Південь». Українським захисникам вдалося збити над морем ворожий безпілотник-розвідник.

    «Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів», – ідеться у повідомленні.

    Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.

    Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

    Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.

    Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл протест Україна Херсон міст безпілотник окупація #stoprussia
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    Вибухи в Одесі: українські захисники збили над морем ворожий безпілотник