Вибухи в Одесі: українські захисники збили над морем ворожий безпілотник
Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів
Вибухи, котрі було чутно в Одесі у ніч проти четверга, 28 квітня, – результат роботи протиповітряної оборони. Про це інформує Оперативне командування «Південь». Українським захисникам вдалося збити над морем ворожий безпілотник-розвідник.
«Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів», – ідеться у повідомленні.
Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.
Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.
Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.
Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.