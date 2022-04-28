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    Події в Україні

    Окупанти, тікаючи з Чорнобильської зони, забули шкарпетки та спіднє (відео)

    Андрій Нєбитов знайшов спіднє окупантів - Окупанти, тікаючи з Чорнобильської зони, забули шкарпетки та спіднє (відео)
    Андрій Нєбитов знайшов спіднє окупантів
    фото: скріншот із відео

    Військові РФ облаштували свої позиції в розваленій будівлі корівника

    Російські окупанти облаштовували свої позиції в радіаційних руїнах Чорнобильської зони. Табір загарбників показав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

    На оприлюднених кадрах видно, що військові РФ облаштували свої позиції в розваленій будівлі корівника. При цьому замість дверей використовували стару ковдру, до якої прив’язали цеглину.

    Російські окупанти так швидко тікали від українських військових, що забули шкарпетки та спіднє, які сушили на мотузці. Також покинули велику кількість взуття й вкрадену у жителів Київської області побутову техніку.

    Чорнобильська АЕС понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ.

    31 березня російські військові залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

    Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    На ЧАЕС 2 квітня підняли прапор України.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна табір окупація #stoprussia
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    Окупанти, тікаючи з Чорнобильської зони, забули шкарпетки та спіднє (відео)