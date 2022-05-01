Британія виявила фабрику фейків Кремля

Дезінформацію поширювали для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну

Росіяни поширюють у мережі дезінформацію про війну в Україні

Діяльність фабрики тролів Росії виявили у восьми соціальних мережах. Тролі поширюють неправдиву інформацію у Telegram, Тwitter, Facebook та TikTok.

Відповідну інформацію оприлюднили у МЗС Великої Британії, пише Reuters. Там заявили, що тролів використовують проти політиків у іноземних країнах, зокрема щодо Великої Британії та Південної Африки.

«Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку», – мовиться у повідомленні.

Відомо, що дослідження фінансувала Британія. Саме вони встановили, що дезінформацію поширювали для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну та для посилення його підтримки і вербування нових прихильників.

Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пояснила: «Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції».

Компанія встановила, що тролі діяли в Telegram для координації нових прихильників, які потім спрямовувалися для відповідей критикам Кремля в соціальних мережах. Вони писали на користь президента Володимира Путіна і його війни.

Як повідомлялося, Росія розповсюджує на Придністров'ї фейки про загрозу від ЗСУ.

До слова, окупанти готують провокації на Донбасі – очільник Луганщини.

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