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    Британія виявила фабрику фейків Кремля

    Дезінформацію поширювали для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну - Британія виявила фабрику фейків Кремля
    Дезінформацію поширювали для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну
    фото з відкритих джерел

    Росіяни поширюють у мережі дезінформацію про війну в Україні

    Діяльність фабрики тролів Росії виявили у восьми соціальних мережах. Тролі поширюють неправдиву інформацію у Telegram, Тwitter, Facebook та TikTok.

    Відповідну інформацію оприлюднили у МЗС Великої Британії, пише Reuters. Там заявили, що тролів використовують проти політиків у іноземних країнах, зокрема щодо Великої Британії та Південної Африки.

    «Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку», – мовиться у повідомленні.

    Відомо, що дослідження фінансувала Британія. Саме вони встановили, що дезінформацію поширювали для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну та для посилення його підтримки і вербування нових прихильників.

    Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пояснила: «Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції».

    Компанія встановила, що тролі діяли в Telegram для координації нових прихильників, які потім спрямовувалися для відповідей критикам Кремля в соціальних мережах. Вони писали на користь президента Володимира Путіна і його війни.

    Як повідомлялося, Росія розповсюджує на Придністров'ї фейки про загрозу від ЗСУ.

    До слова, окупанти готують провокації на Донбасі – очільник Луганщини.

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Велика Британія Україна уряд окупація #stoprussia
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    Британія виявила фабрику фейків Кремля