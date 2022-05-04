Пропагандист Соловйов вкрав у Маріуполі тубус від Nlaw та видає його за зброю (відео)

Соловйов покрутив тубус перед камерою та показав, де повинен бути приціл

Відомий пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який вчора «засвітився» в оточеному окупантами Маріуполі, похвалився використаним тубусом від британської протитанкової системи Nlaw.

«Трофей» пропагандист показав у своїй програмі.

Соловйов з усіх сторін покрутив тубусом перед камерою, а потім завалив його на плече, переконуючи свою публіку в тому, що це «трофейний» Nlaw, але без прицілу. Його, нібито збили окупанти.

Російські ЗМІ підхопили «радісну» новину від Соловйова й розповідають, що він привіз саме зброю.

Пропагандист із задоволенням рекламує західний протитанковий комплекс, навіть не розуміючи, що конкретно цей екземпляр вже знищив броню окупантів.

Нещодавно Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. Водночас силове відомство відповіло на це, що жодних планів щодо вбивства його не мало, а, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які він транслює, Соловйов може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

Згодом хакери отримали доступ до особистих даних пропагандиста Володимира Соловйова.