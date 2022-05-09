Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 9 травня

Одеська область: за день 8 травня відбулося кілька ракетних атак

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері орки обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць в одному з сіл залишилися без світла. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Чернігівщина

Ніч минула тихо, проте 8 травня близько п’ятої години вечора росіяни обстріляли із міномета окраїни сіл Городнянської громади неподалік держкордону. Попередньо жертв немає.

Харків

Вдень було кілька обстрілів із РСЗВ окраїн міста, постраждалих немає. Харківський район: дві людини отримали поранення, одна загинула. Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі: четверо поранених, троє загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівському, Золочівському районах: двоє поранених. Тривають бої на Ізюмщині.

Луганщина

Внаслідок потужних обстрілів м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, с.Шипілове пошкоджено п'ять об’єктів: житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано молитвений будинок в с. Шипілове.

Під час обстрілів загинуло тро людей, з них два волонтера з Закарпаття. Поранено три людини. Нічний обстріл Лисичанська. Деталі та наслідки з’ясовуються.

Донеччина

Вночі були обстріли Новомихайлівки, Авдіївки, Мар'їнки, населених пунктів Очеретинської ТГ. На даний час є інформація про одного пораненого цивільного у Новомихайлівці. Складна ситуація у Лиманській та Святогірській ТГ. Маріуполь: вчора вдалося врятувати 173 людини з Маріуполя та передмість.

Сумщина

Ніч пройшла тихо. Вчора близько 18 вечора під час авіаудару росіяни розбили найбільше і найстаріше єврейське кладовище. Територія Глухівської громади.

Одеська область

За день 8 травня відбулося кілька ракетних атак переважно із залученням авіації. Шість ракет знищено силами ППО. Влучанням ракет в області (Арцизька громада) пошкоджено електропідстанцію и газогін, зруйновано кілька приватних будинків та пошкоджено зони відпочинку в м. Одеса. Нажаль, є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина

Військові РФ та місцеві колоборанти активно готувались до відзначення 9 травня. У всіх великих містах окупанти порозвішували бігборди та сіті-лайти з радянською символікою та закликом долучитися до ходи «Безсмертного полку» та бойові «сто грам». У самому Херсоні на Площі Свободи орки встановили сцену і фотографії радянських часів. Є інформація, що для масовки орки завозять акторів із Сімферополя та ДНР.

Миколаївщина

Ніч пройшла тревожно. По області постійно оголошувалися повітряні тревоги. За попередньою інформацією вдень обстріляли Широківську та Снігурівську громади. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджень також. Переважно обстріли були за межами населених пунктів. Під ранок обстрілу завдали по с. Шевченкове, горить трава, працюють відповідні служби.

Триває 75-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

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