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    Події в Україні

    В окупованому Херсоні рашисти почали відбирати квартири

    документ
    Росіяни в Херсоні завжди тримають зброю напоготові - В окупованому Херсоні рашисти почали відбирати квартири
    Росіяни в Херсоні завжди тримають зброю напоготові
    фото з проросійського ТГ-каналу

    Місто Херсон було окуповане росіянами майже з перших днів війни

    Російські окупанти почали відбирати квартири жителів Херсона. Відповідний «наказ» від «військового коменданта» Херсонської області потрапив у мережу. У ньому йдеться, що «усім керівникам житлових організацій… надати списки квартир, власники яких залишили межі міста Херсон, для передачі порожнього житла тимчасовим переселенцям, які прибули із зони активних бойових дій».

    Так званий наказ рашистів підписано 6 травня.

    Нагадаємо, Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там «референдум», а також проводить репресії проти мирного населення. У той же час жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

    Напередодні зник безвісти колишній директор Херсонського морського порту.

    Також рашисти примушують підприємців Херсонщини отримувати «тимчасові дозволи» на роботу.

    Теги: росія окупанти війна референдум наказ Україна окуповані території Херсон квартира окупація #stoprussia
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    В окупованому Херсоні рашисти почали відбирати квартири