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    Події в Україні

    Через пожежу на нафтобазі на Рівненщині затримуються потяги

    Низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані - Через пожежу на нафтобазі на Рівненщині затримуються потяги
    Низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані

    Час затримки – до двох годин

    Після потрапляння російської ракети сталася пожежа на нафтогазі в місті Дубно на Рівненщині. Про це повідомила прресслужба Укрзалізниці.

    «Внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно (Рівненщина) низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів Івано–Франківськ – Кременчук та Львів – Полтава», – йдеться в повідомленні.

    Час затримки – до двох годин, але можливі оперативні зміни.

    «Зберігаємо спокій та їдемо далі», – додали в УЗ.

    Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно. Завдані збитки встановлюються. Про потерпілих не повідомлялося.

    Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Через пожежу на нафтобазі на Рівненщині затримуються потяги