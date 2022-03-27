Через пожежу на нафтобазі на Рівненщині затримуються потяги

Час затримки – до двох годин

Після потрапляння російської ракети сталася пожежа на нафтогазі в місті Дубно на Рівненщині. Про це повідомила прресслужба Укрзалізниці.

«Внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно (Рівненщина) низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів Івано–Франківськ – Кременчук та Львів – Полтава», – йдеться в повідомленні.

Час затримки – до двох годин, але можливі оперативні зміни.

«Зберігаємо спокій та їдемо далі», – додали в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно. Завдані збитки встановлюються. Про потерпілих не повідомлялося.