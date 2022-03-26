Російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині

Ракета російських терористів влучила в нафтобазу в Дубно

Нині триває гасіння масштабної пожежі

У Рівненській області у місті Дубно російським ракетним ударом знищили нафтосховище. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Також під час однієї з повітряних тривог українські захисники збили ворожий дрон, повідомив він.

«Сьогодні на Рівненщині лунало дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета, на жаль, влучила в нафтобазу міста Дубно. Збитки встановлюються», – сказав Коваль.

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.



