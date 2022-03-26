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    Події в Україні

    Російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині

    Ракета російських терористів влучила в нафтобазу в Дубно - Російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині
    Ракета російських терористів влучила в нафтобазу в Дубно
    фото: ЕРА

    Нині триває гасіння масштабної пожежі

    У Рівненській області у місті Дубно російським ракетним ударом знищили нафтосховище. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Також під час однієї з повітряних тривог українські захисники збили ворожий дрон, повідомив він.

    «Сьогодні на Рівненщині лунало дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета, на жаль, влучила в нафтобазу міста Дубно. Збитки встановлюються», – сказав Коваль.

    Нині триває гасіння масштабної пожежі.

    Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

    Як стало відомо, внаслідок обстрілу Львова ракетами горить один із промислових об'єктів з паливом.


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл Україна Рівненщина ракета окупація #stoprussia
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    Російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині