Зеленський: російська мова тепер асоціюється лише зі злочинами окупантів

Зеленський заявив, що дії російських окупантів в Україні зараз самі підштовхують українців до «дерусифікації»

Президент зауважив, що українці вільно говорили російською мовою, адже в нашій країні ніколи не було мовної проблеми

Російські окупанти вже понад місяць обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів. Тому навіть ті, які говорили раніше російською, після повномасштабного вторгнення почали відмовлятися від мови загарбників. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Російська тепер асоціюється в українців лише із жахливими злочинами, які вороги чинили на нашій землі.

Президент зауважив, що українці вільно говорили російською мовою, адже в нашій країні ніколи не було мовної проблеми.

«А ось тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, аби наші люди самі відходили від російської мови, адже російська асоціюватиметься саме з вами, лише з вами. З цими вибухами та вбивствами. З вашими злочинами», – заявив Зеленський.

Він додав, що загарбники депортують українців, труять вчителів та змушують їх повторювати усе за російськими пропагандистами. Окрім цього, вони захоплюють в полон українських мерів та активістів.

«Це ви розставляєте на окупованих територіях бігборди із закликами не боятися говорити російською мовою. «Не бійтеся говорити»! Просто подумайте, що це означає. Там, де російська завжди була частиною буденного життя, як і українська, на Сході нашої держави, там ви сьогодні перетворюєте мирні міста в руїни», – зазначив президент.

Зеленський підсумував, що Росія та її окупанти самі роблять усе, щоб на території України відбулася дерусифікація.

«Протягом одного покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики», – заявив президент.

Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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